Die EBU gibt dem internationalen Druck nach und schließt Russland vom Song Contest aus. Österreich hat einen Konkurrenten weniger.

Russland wird vom Song-Contest ausgeschlossen. Das teilte nun die Europäische Rundfunkunion (EBU) mit. Und beugt sich damit den großen Druck der Teilnehmer-Länder. Nach dem Krieg in die Ukraine haben zuletzt bereits Norwegen, Finnland, Litauen, Dänemark , Schweden und natürlich die Ukraine den Ausschluss von Russland gefordert.

Wollte die EBU dem Druck vorerst nicht standgeben („Der ‚Eurovision Song Contest‘ ist ein unpolitisches Kulturereignis, das Nationen vereint und Diversität durch Musik feiert“, so eine Erklärung gegenüber CNN, so darf Russland jetzt doch nicht beim beim 66. Song Contest in Turin (10. bis 14. Mai) antreten.

Der Ausschluss kommt nun auch Österreich zu gute. Russland wäre so wie wir im ersten Semifinale am 10. Mai vorgesehen gewesen. Unser ESC-Star Lumix hat nun einen Konkurrenten weniger.