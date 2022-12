Sorge um Hailey Bieber: Große Zyste am Eierstock

Im März gab es große Sorge um Hailey Bieber (26), nachdem sie einen Mini-Schlaganfall erlitten hatte. Jetzt sind erneut viele Fans beunruhigt, da sie eine Zyste am Eierstock hat, welche so groß ist "wie ein Apfel".

Auf Instagram teilte Hailey Bieber, Model und Unternehmerin, einen Schnappschuss ihres sonst so flachen Bauches. Dort ist eine Wölbung zu sehen, wobei sie selber gleich klarstellt, dass es sich nicht um eine Schwangerschaft handelt. Stattdessen hat sie eine Zyste in der "Größe eines Apfels" an ihrem Eierstock.

© Instagram / haileybieber

Es sei "schmerzhaft und unangenehm", wobei die Frau von Justin Bieber (28) schon öfter damit zu kämpfen hatte. Durch die Zyste leidet sie unter Übelkeit, Blähungen, Krämpfen und emotionalen Schüben. Einen Lichtblick gibt es dennoch: Sie hat "keine Endometriose oder das Polyzystische Ovarialsyndrom".