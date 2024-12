"Star Trek"-Star Jill Jacobson (70) gestorben

Sie wurde 70 Jahre alt, war bekannt aus zahlreichen TV-Produktionen.

Jill Jacobson, eine Film- und Fernsehschauspielerin, die durch ihre Arbeit in „Star Trek: The Next Generation“ und der Primetime-Seifenoper „Falcon Crest“ bekannt wurde, starb am 8. Dezember in Los Angeles. Sie wurde 70 Jahre alt.

Lange Krankheit

Jacobsons Tod wurde gegenüber Variety von Daniel Harary, einem Freund Jacobsons, bestätigt, der feststellte, dass die Schauspielerin nach einem Kampf mit „einer langen Krankheit“ gestorben ist.

Nach ihrem Abschluss an der University of Texas in Austin zog Jacobson nach Los Angeles, wo sie ihre Schauspielkarriere mit der Titelrolle in „Nurse Sherri“ begann. Später spielte sie in „Star Trek: The Next Generation“, „Star Trek: Deep Space Nine“, „Days of Our Lives“, „Hung“, „Newhart“, „Castle“ und „Who's the Boss?“.