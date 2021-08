× Stars feiern Urlaubs-Finale

Bevor der Alltag einkehrt, zeigen uns die Society-Stars noch einmal ihre Sonnenseite.

Wärmere Gefilde. Noch einmal 30 Grad und mehr genießen. Das dürften sich auch hierzulande die Promis gedacht haben und hoben Richtung ­Süden ab. Egal ob Spanien, Frankreich oder Griechenland – die Society braucht ebenso wie Richard Lugner Sonne und Meer.

© Instagram ×

Curvy Model Nadine Miranda war an der Côte d’Azur.

© Instagram ×

Ex-Miss-Austria Dragana Stankovic

© Instagram ×

Promis am Strand von Saint Tropez bis Jesolo

Kristina Inhof entspannt vor dem Training in Saint Tropez

Hotspots. Ex-Miss Austria Tanja Duhovich ist seit Wochen mit ihrer Familie in Griechenland abgetaucht und lässt auf Instgram keinen Zweifel daran, wie gut ihr die Auszeit tut. Kristina Inhof genoss bis zuletzt die Sonne in Saint Tropez und gönnte sich vor dem Trainings-Start für die ORF-Tanzshow eine Auszeit. Am gleichen Ort verweilte auch Guess-Model Nadine Mirada, die den Urlaub gleich mit einigen Foto-Shootings verband. Nicht ganz soweit verschlug es Astro-Lady Gerda Rogers. Sie urlaubte in Jesolo an der Adria.

Österreichs-Seenlandschaft hingegen genoss Schauspielerin Elke Winkens in Salzburg.

© Instagram ×

Elke Winkens urlaubt am liebsten in Österreich

© Instagram ×

Tanja Duhovich genießt den Sommer in Griechenland