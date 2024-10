"Stirb langsam"-Star ist tot

Schauspieler John Amos ist mit 84 Jahren gestorben.

US-Schauspieler John Amos, bekannt als Major Grant in "Stirb langsam 2", ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Seine Publizistin Belinda Foster teilte dies mit und veröffentlichte eine Erklärung seines Sohnes. "Mit tiefer Trauer teile ich Ihnen mit, dass mein Vater von uns gegangen ist", schreibt Kelly Christopher Amos und lobt: "Er war ein Mann mit dem gütigsten Herzen und einem Herzen aus Gold. Und er wurde auf der ganzen Welt geliebt. Viele Fans betrachten ihn als ihren TV-Vater. Er lebte ein gutes Leben. Sein Vermächtnis wird in seinen herausragenden Arbeiten als Schauspieler im Fernsehen und Film weiterleben."

Laut Foster ist John Amos bereits am 21. August in Los Angeles eines natürlichen Todes gestorben. Amos feierte 1974 seinen Durchbruch als James Evan Sr. in "Good Times". Er spielte in "Das A-Team", "Two and a Half Men", "Love Boat" und "Mord ist ihr Hobby" mit. 1994 war Amos im Musikvideo zu "Natural Born Killaz" der Rapper Ice Cube und Dr. Dre zu sehen. John Amos stand bis kurz vor seinem Tod vor der Kamera.