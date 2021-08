Stones touren ohne Watts

Ausgefallen. Charlie Watts geht nicht mit auf die Tour der Rolling Stones.

Die Rolling Stones gehen zum ersten Mal ohne Charlie Watts auf Tournee.

Gesundheitliche Probleme

Gesundheit. „Ohne Charlie Watts gibt’s keine Stones!“ – Das Credo der Rock-Dinos (in Summe 309 Jahre alt) wird jetzt hart auf die Probe gestellt: Schlagzeuger Charlie Watts (80) musste sich vor Kurzem einem medizinischen Eingriff unterziehen. Die OP verlief ohne Komplikationen, die US-Tour wird aber ohne ihn durchgezogen. „Das Timing ist echt mies. Nachdem wir wegen Covid-19 schon so lange pausieren und jetzt endlich wieder für die vielen Fans spielen könnten, soll die Show weitergehen. Auch ohne mich,“ so Watts.

Ersatz. Ab 26. September (St. Louis) stehen unter dem Motto „No Filter“ 13 Stadionkonzerte für 900.000 Fans auf dem Plan. Ohne Watts. Für ihn springt Session-Musiker Steve Jordan (64) ein. Der tourte schon in den 1980er-Jahren mit Keith Richards. „Wir wünschen Charlie alles Gute und hoffen, dass er bald wieder dabei ist,“ kommentiert Jagger die Tourpläne.

Die Fans sind entsetzt: Vor allem die Tatsache, dass die Stones 2019 nach Mick Jaggers Herz-OP die Tour verschieben konnten, aber jetzt bei Charlie Watts nicht daran denken, sorgt für viel Unmut: „Es geht wohl wirklich nur mehr ums Geld!“

Mindestens fünf Millionen Dollar kassieren die Stones pro Konzert. Für 2022, pünktlich zum 60-jährigen Bandjubiläum, war auch eine Europatour samt Österreichstopp geplant. Durch das Watts-Drama ist nun alles in Schwebe.