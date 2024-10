Studentin behauptet: "Ich bin die Ex-Freundin von Trump"

Sie und Trump sollen ein Paar gewesen sein.

Barron Trump (18), der Sohn von Donald Trump (78) und Melania Trump (54), führt ein Leben weitgehend außerhalb der öffentlichen Aufmerksamkeit. Doch eine junge Frau namens Maddie behauptet auf Social Media, eine Beziehung mit ihm gehabt zu haben. Als Beweis präsentiert sie ein Foto, das sie und Barron als Kinder zeigt. Laut der „Daily Mail“ könnte dieses Bild an der Columbia Grammar and Preparatory School in New York entstanden sein, die Barron damals besuchte. Maddie sagt zudem, sie habe auch Barrons Eltern, Donald und Melania Trump, kennengelernt. Nach seiner Wahl zum US-Präsidenten 2017 soll Trump angeblich Barrons gesamte Schulklasse ins Weiße Haus eingeladen haben. Um diese Behauptung zu stützen, teilt Maddie ein weiteres Foto, auf dem sie mit ihren Klassenkameraden und dem Ehepaar Trump zu sehen ist.

„Für diejenigen, die fragen: Ich bin mit Barron Trump zur Schule gegangen und er war mein erster fester Freund“, schreibt Maddie auf TikTok.

Politische Laufbahn

Maddie berichtet weiter, dass Donald Trump sie bei einem weiteren Treffen ermutigt habe, später selbst eine politische Laufbahn einzuschlagen. Heute jedoch sind Maddie und Barron kein Paar mehr. Als Grund für die Trennung nennt sie die große räumliche Entfernung, die letztlich zu einem Auseinanderleben geführt habe. Barron habe damals beschlossen, seine High-School-Jahre in Florida statt in New York zu verbringen und besuchte von 2021 bis Mai 2023 die Oxbridge Academy in Palm Beach.

Ob die beiden tatsächlich in einer Beziehung waren, bleibt unklar, da Barron sich wie gewohnt nicht zu den Details seines Privatlebens äußert.

Was jedoch bekannt ist: Barron Trump ist mittlerweile wieder in New York und studiert an der Stern School of Business. Vielleicht ergibt sich dort die Gelegenheit für ein erneutes Treffen mit Maddie – wenn auch nur für einen Kaffee.