Superstar Adele verdient 8.000 Euro - pro Minute!

Atemberaubend, erfolgreich und jetzt auch reif für eine Pause – Adele (35) steht nicht nur auf der Bühne, sondern auch finanziell an der Spitze ihrer Karriere.

Die britische Sängerin begeistert seit zwei Jahren bei ihren spektakulären Auftritten im legendären Caesars Palace in Las Vegas – und das zu astronomischen Gagen. Wer Adele live erleben will, muss tief in die Tasche greifen. Und das nicht ohne Grund: Ihre Auftritte sind unvergleichlich und bringen nicht nur den Fans Gänsehaut, sondern Adele selbst gigantische Summen ein. Laut einem Insider aus dem Caesars Palace, der dem britischen „Mirror“ berichtete, soll Adele pro Show mindestens eine Million Dollar (rund 960.000 Euro) verdient haben. Mit 100 Auftritten in den letzten zwei Jahren summiert sich ihr Vegas-Verdienst auf sagenhafte 96 Millionen Euro – das sind umgerechnet 480.000 Euro pro Stunde oder unglaubliche 8.000 Euro pro Minute!

Emotionaler Kraftakt auf der Bühne

Doch die unaufhaltsame Erfolgsgeschichte fordert ihren Tribut. „Ich bin emotional und körperlich erschöpft“, gestand Adele ihren Fans während ihrer Konzerte in München im vergangenen August. Zehn Auftritte absolvierte sie in der bayerischen Hauptstadt – und das für eine Rekord-Gage von geschätzten 50 Millionen Euro. Die Sängerin ließ dabei tief in ihre Gefühlswelt blicken: „Vier Stunden pro Wochenende komplett live zu singen, ist einfach viel. Ich bin sehr sensibel und emotional.“ Trotz ihrer Liebe zur Musik und ihren Fans spürt Adele immer stärker den Wunsch nach mehr Zeit für ihre Familie: „Ich freue mich darauf, einfach nur Mutter und Ehefrau zu sein. Meine Kinder, meinen Mann und unser Zuhause zu lieben. Und vielleicht ein weiteres Kind.“

Ende einer Ära in Las Vegas

Am 23. November wird Adele ihre letzte Show in Las Vegas spielen. Mit einem emotionalen Rückblick erklärte sie: „Ich werde von diesen Shows träumen. Sie waren unfassbar, aber jetzt brauche ich eine Pause.“ Die letzten sieben Jahre nutzte Adele, um sich ein neues Leben aufzubauen. Nun möchte sie es in vollen Zügen genießen: „Ich habe hart gearbeitet, und jetzt will ich leben.“

Adele hat sich den Titel als eine der bestbezahlten Künstlerinnen der Welt mehr als verdient. Mit ihren beeindruckenden Erfolgen und ihrer unnachahmlichen Stimme bleibt sie eine Ikone der Musikszene. Doch jetzt zeigt sich auch ihre verletzliche Seite – und die Sehnsucht nach einem Leben abseits des Rampenlichts. Nach 100 grandiosen Shows in Las Vegas ist klar: Adele hat Geschichte geschrieben. Und wenn sie sich irgendwann entscheidet, zurückzukehren, wird die Welt bereit sein, sie mit offenen Armen zu empfangen.