''The Morning Show'': Jennifer Aniston zieht blank

Jennifer Aniston hat sich bis auf die Unterwäsche ausgezogen und ist in der letzten Folge von The Morning Show völlig nackt erschienen. Die Fans flippen aus.

Die 52-jährige Friends-Darstellerin spielt die Nachrichtensprecherin Alex Levy, die im Kampf gegen Covid einen Nervenzusammenbruch erleidet. Im Finale der zweiten Staffel zieht sich die Schauspielerin in ein Badezimmer zurück, um ihrer Figur eine mentale Flucht zu ermöglichen. Jennifer wurde in der Dusche gefilmt, zusammengekauert und völlig nackt. In der Apple-TV-Serie spielte sie an der Seite von Reese Witherspoon und Steve Carell.

Die Schauspielerin gab gegenüber Entertainment Weekly zu, dass die komplexen Emotionen ihrer Figur einen hohen Tribut von ihr forderten: "Diese Rolle hätte ich nie früher bekommen können als jetzt..."

Härteste Rolle für die Schauspielerin

"Es ist einer der härtesten Jobs, die ich je hatte..." Ich wusste, dass ich dazu fähig war, aber es ging immer noch darum, alle meine Gefühle auszugraben, um diese Welt für diese Frau zu erschaffen. Alle ihre Lebenslinien erlahmen. "Ich ging aus einigen dieser Szenen mit dem Gefühl heraus, dass sich gerade ein Gullydeckel von meinem Rücken gelöst hatte..."

Schauspiel-Kollege verstorben

Jennifer hat auch eine Verbindung zu der "verletzlichen" Seite ihrer Figur Alex geäußert. Laut TMZ führte Jennifer die Ehrungen für ihren Friends-Kollegen James Michael Tyler an, der letzten Monat den Kampf gegen Prostatakrebs verlor.

Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Gunther in der Serie Friends bekannt wurde, verstarb friedlich in seinem Haus in Los Angeles. Jennifer, die Rachel Green, das Objekt von Gunthers Zuneigung, spielte, schickte Stunden nach der Bekanntgabe der Nachricht eine rührende Hommage an den Schauspieler, in der sie ihm für ihr gemeinsames Lachen im Laufe der Jahre dankte.

"Die Freunde wären ohne dich nicht die gleichen gewesen", schrieb die 52-Jährige auf Instagram. Danke, dass du Lachen in die Serie und in unser Leben im Allgemeinen gebracht hast. #JamesMichаelTаylor, du wirst schmerzlich vermisst werden.

James Michael Tyler war vor allem durch seine Rolle als Gunther in Friends bekannt. Zusammen mit ihrer süßen Nachricht schickte sie ein Foto von James als Gunther und einen Clip aus der Schlussszene der Serie.