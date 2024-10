TikTok-Superstar stirbt mit nur 25 Jahren

Es ist ein Drama.

Die 25-jährige TikTok-Star Taylor Rousseau Grigg ist überraschend verstorben. Ihr Ehemann Cameron Grigg teilte die traurige Nachricht am Samstag über soziale Medien mit. Laut seinen Angaben war ihr Tod „plötzlich und unerwartet“, ohne dass er nähere Informationen zur Todesursache gab. Das Paar hatte erst im August 2023 geheiratet. In seinem emotionalen Post beschrieb Cameron seine Frau als die mutigste und stärkste Person, die er je gekannt habe, und trauert nun um seine große Liebe.

Todesursache unklar

Die genaue Ursache für den frühen Tod von Taylor Rousseau Grigg ist nicht öffentlich bekannt. Im August hatte sie auf TikTok über gesundheitliche Probleme gesprochen, jedoch nicht offenbart, woran sie litt.

Bewegende Worte

In einem bewegenden Post schreibt der Ehemann der Influencerin (1,4 Millionen Follower bei TikTok): „Niemand rechnet damit, mit dieser Art von Schmerz und Kummer fertig werden zu müssen, besonders in unserem Alter.“ Seine Frau habe im vergangenen Jahr „mehr Schmerz und Leid ertragen müssen, als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben. Und trotz allem war sie stets ein Lichtblick und hat allen um sie herum Freude bereitet.“ In seinem Post schreibt Cameron Grigg weiter: „Auch, wenn ihr irdischer Körper sie im Stich gelassen hat, wird ihre Erinnerung doch für immer weiterleben.“ Die Organe seiner Frau sollen nach ihrem Tod gespendet werden.