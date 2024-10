König Charles stoppt Krebsbehandlung

Charles unterbricht seine Krebsbehandlung!

Seit Anfang des Jahres erhält König Charles (75) eine Krebs-Therapie.

Auf Auslandsreise

Nun unterbricht er diese vorübergehend, wie die "Daily Mail" berichtet. Der Grund für die Pause: Der Monarch unternimmt zum ersten Mal seit Bekanntgabe seiner Diagnose eine größere Auslandsreise, bei der ihn seine Frau, Camilla (77), begleitet. Ab dem 18. Oktober reisen sie nach Sydney und Canberra. Direkt im Anschluss steht ein Staatsbesuch in Samoa im Südpazifik auf dem Programm, wo König Charles an einem Treffen der Regierungschefs des Commonwealth teilnehmen wird. Die Reise dauert insgesamt elf Tage.

Arzt an seiner Seite

Nach seiner Rückkehr in Großbritannien wird Charles seine Krebsbehandlung fortsetzen. Seine Ärzte haben der Unterbrechung zugestimmt. Im Februar 2024 wurde bei dem Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth nach einer Prostataoperation Krebs diagnostiziert, wobei bisher keine Details über die genaue Krebsart veröffentlicht wurden. Das Reiseprogramm des Königspaars ist dicht gefüllt: Bis zu zehn Termine täglich stehen an. Ist das zu viel für den gesundheitlich angeschlagenen König? Insider versichern, dass die Planung in enger Abstimmung mit den Ärzten erfolgt ist und dabei Rücksicht auf Charles' Gesundheitszustand genommen wird. Ein Arzt wird ihn wie gewohnt auf der Reise begleiten. Ein Insider verriet der „Daily Mail“, dass „die zwei Wochen im Vorfeld der königlichen Reise für Seine Majestät bewusst kurz gehalten wurden. Australien ist eine große Sache und er möchte fit sein“, betont die Quelle.