Todesschuss-Prozess: Er belastet Baldwin jetzt schwer

Im Todesschuss-Prozess wird Schauspiel-Star Alec Baldwin jetzt schwer belastet.

Alec Baldwin (66) gerät massiv unter Druck.

Baldwin schwer belastet

Im Todesschuss-Prozess gegen den Hollywood-Star wurde am Mittwoch ein Polizist vor Gericht befragt, er belastet die Schauspiel-Legende jetzt schwer. Es handelt sich um Nicholas LeFleur. Der Polizist war als erster vor Ort, nachdem Baldwin während einer Filmszene die Kamerafrau Halyna Hutchins (†42) erschoss hatte.

So lief das Drama ab

So schildert der Polizist die Situation: 100 Menschen seien vor Ort gewesen. Alles habe sich darum gedreht, dem Opfer zu helfen. Beim Polizisten lief eine Körperkamera mit. Deren Aufnahmen zeigen: Sanitäter versuchten verzweifelt die Kamerafrau zu retten.

Baldwin rauchte Zigarette

Und was tat Baldwin? Er soll eine Zigarette geraucht und sich mit Zeugen unterhalten haben. Entgegen der Anweisung der Beamten: "Er hielt sich nicht an unsere Anweisungen“, so Polizist LeFleur im Gericht.