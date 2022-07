UNICEF-Gala: J.Lo heizte ein

Auch als Ehefrau bleibt J.Lo sexy: Heiße Show im Kloster. Auch Meier war begeistert.

Po(p)-Queen. Am 17. Juli wurde sie von Ben Affleck in Las Vegas vor den Traualtar geführt. Jetzt lieferte Jennifer Lopez (53) den ersten Auftritt als Misses Affleck. Und hat als Ehefrau so gar nichts von ihrem Sex-Appeal ver­loren. Ganz im Gegenteil: Bei der „LuisaViaRoma Gala“ für UNICEF legte sie am Samstag eine sensationelle Po(p)-Show hin. Knappes Bustier im Tiger-Muster-Look und Hits wie If You Had My Love. Dazu nicht ganz ­jugendfreier Nahkampf mit ihren Tänzern und zur Zu­gabe Dance Again schwebte sie sogar in einem kessen ­Nude-Body an. Und das alles im ehemaligen Kartäuserkloster La Certosa San Giacomo.

Mittendrin: Unser hochschwangeres Top-Model Barbara Meier. Romantik-Anfahrt auf der Yacht und Red-Carpet-Kuscheln mit ihrem Klemens Hallmann, der 400.000 Euro spendete, inklusive. Der Babybauch war im Feder-Kleid von Eva Poleschinski schon sehr deutlich zu erkennen. Bei J.Lo war sie trotzdem nicht zu halten: Begeistert tanzte Meier ab. Filmte alles mit.