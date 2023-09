US-Serienstart Billy Miller stirbt kurz vor seinem Geburtstag mit 43 Jahren

Der US-Serienstar Billy Miller ist im Alter von 43 Jahren verstorben - zwei Tage vor seinem Geburtstag.

Miller starb laut dem Nachrichten-Portal "Deadline" in Austin, Texas. Bereits zuvor berichtete der TV-Journalist Michael Fairman über den Tod des Schauspielers. Dei genaue Todesursache ist derzeit noch nicht geklärt. In einem Statement seines Managements hieß es, Miller habe unter einer manischen Depression gelitten.

© Getty Images ×

Miller bei der Verleihung der Emmy Awards im Jahr 2010

Für seine Rolle in der Soap-Serie "Schatten der Leidenschaft" (The Young and the Restless) gewann er drei Emmy Awards. Als Billy Abbott spielte Miller von 2008 bis 2014 in der US-Erfolgsserie mit. Anschließend war Miller als Jason Morgan / Drew Cain in der Serie "General Hospital" bis 2019 zu sehen. Auch in der bekannten Serie "Suits", in der auch Herzogin Meghan mitspielte, wirkte Miller mit. Der bekannteste Film, in dem der nun verstorbene Schauspieler mitspielte, war der oscarnominierte "American Sniper" (2014). Dort stellte er einen Rekrutierer der US-Marine an der Seite von Bradley Cooper (48) dar.