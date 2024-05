"Vampire Diaries"-Star schwer verletzt im Krankenhaus

Die Schauspielerin verunglückte mit einem Dirt Bike - auf Instagram zeigt sie, wie schlimm sie verletzt wurde

Halskrause, Infusion und Beinschiene - Schauspielerin Nina Dobrev lag gerade schwer verletzt im Krankenhaus. Das zeigt die Schauspielerin auf Instagram und verrät auch gleich, was ihr passiert ist. "Mein erstes Mal auf einem Dirt Bike war auch mein letztes Mal", schreibt sie. Die Fans sind in großer Sorge um den "Vampire Diaries"-Star. "Ich schicke dir all meine Liebe für eine schnelle Besserung", schreibt einer, "bitte werde schnell wieder ganz", schreibt ein anderer User.

Mit dem Privatjet nach Hause

Wie es aussieht hat Nina Dobrev auf einem Kart-Gelände versucht ein bisschen Gas zu geben, dabei ist der Unfall wohl passiert. "Ich bin okay", schreibt sie weiter. "Es wird einfach ein langer Weg, bis ich wieder vollkommen hergestellt bin." Dobrevs Lebensgefährte Shaun White postete jetzt noch ein Update. Auf seinen Bildern ist Nina mit Beinschiene und Hund im Privatjet zu sehen. Somit scheint die Schauspielerin die Klinik wieder verlassen zu haben.