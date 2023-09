Vater von Dianas Partner: Mohamed Al-Fayed mit 94 Jahren gestorben

Mohamed Al-Fayed ist im Alter von 94 Jahren verstorben.

Der ägyptische Geschäftsmann und Milliardär Mohamed Al-Fayed ist tot, berichten britische Medien. Der frühere Besitzer des Luxus-Kaufhauses Harrods und des Fußballklubs FC Fulham starb im Alter von 94 Jahren – fast 26 Jahre, nachdem sein Sohn zusammen mit Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam.

Al-Fayed wurde in Alexandria geboren und zog in den 1960er Jahren nach Großbritannien. Er war eine frühe treibende Kraft in der Entwicklung von Dubai und kaufte später gemeinsam mit seinen Brüdern das House of Fraser, zu dem Harrods gehörte, sowie das Ritz Hotel in Paris.