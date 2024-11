Wegen Trump: Erster Hollywood-Star flüchtet aus den USA

Sie macht ihre Drohung jetzt wahr und kehrt den USA den Rücken.

Der erste Mega-Star flüchtet nach der Wahl von Donald Trump aus den USA. Sie hat ihre Auswanderung im Vorfeld angekündigt und macht jetzt tatsächlich ernst.

"Desperate Housewives"-Star Eva Longoria verlässt wegen Donald Trump, dem neuen US-Präsidenten, ihre Heimat und wandert aus. Die 49-Jährige will in den USA unter Trump nicht mehr wohnen. "Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben in Amerika verbracht, doch dieses Kapitel meines Lebens ist jetzt vorbei", erklärte sie gegenüber dem Magazin "Marie Claire".

Sie ist schockiert

Dieser Schritt kommt wenig überraschend, dass sie kein Fan von Trump ist, hatte Longoria lange zuvor angekündigt: "Der Vibe ist einfach anders geworden. Dazu kommt die hohe Obdachlosigkeit und auch die Steuern. Was mich schockiert, ist nicht, dass er gewonnen hat. Sondern, dass ein verurteilter Straftäter, der so viel Hass versprüht, das höchste Amt im Land haben kann. Ich habe immer gedacht, wir geben dafür nur unseren Besten unsere Stimme. Ich lag eindeutig falsch!" Heftige Worte, die die Schauspielerin hier findet.