Lugner City lädt zu Weihnachtsmarkt und Eistraum

Alles Jahre wieder kehrt auch in der Lugner City Weihnachtsstimmung ein. Am Freitag eröffnet der Weihnachtsmarkt

Die Lugner City verwandelt sich ab dem 15. November in ein Weihnachtsparadies für die ganze Familie. Mit einer Backwerkstatt, einer kostenlosen Indoor-Eislauffläche und einer mitreißenden Band wartet ein Programm, das Jung und Alt gleichermaßen in festliche Stimmung versetzt. Auch in diesem Jahr lädt die Lugner City ihre Besucher wieder zum Eislaufen ein. Im Herzen der Shoppingmall wird eine fast 100 Quadratmeter große synthetische Eisfläche aufgebaut. Der Clou: Die Benutzung ist völlig kostenlos! Wer keine eigenen Eislaufschuhe besitzt, kann diese für lediglich vier Euro vor Ort ausleihen. Damit bleibt das Erlebnis erschwinglich – ein besonderes Highlight inmitten des weihnachtlichen Trubels.

Für alle, die sich lieber kulinarisch vergnügen möchten, bietet die Weihnachtsbäckerei ein interaktives Vergnügen. Kleine und große Naschkatzen können hier Teig kneten, Kekse ausstechen und diese anschließend frisch gebacken genießen. Die duftende Backwerkstatt verspricht dabei nicht nur süße Leckereien, sondern auch jede Menge Spaß für die ganze Familie. Ein besonderes Highlight wird der Auftritt der ABBA-Coverband Dolce Vita. Mit Hits wie Waterloo, Mamma Mia und Super Trouper heizen die Künstler den Besuchern richtig ein. Komplettiert wird das Erlebnis durch authentische Kostüme, die den Auftritt zu einem wahren Zeitreise-Event machen. Ein Fest für Fans der 70er und 80er Jahre – und natürlich für alle, die einfach Lust auf gute Musik haben.

Bereits am 15. November erstrahlt die Lugner City in feierlichem Glanz. Lichter, Weihnachtsbäume und stimmungsvolle Dekorationen sorgen dafür, dass sich die Besucher sofort in die schönste Zeit des Jahres versetzt fühlen.