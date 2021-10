Angelina Jolie zeigt sich mit fast allen Kindern am Red Carpet für die Premiere von 'Eternals'.

Schauspielerin Angelina Jolie nahm fünf ihrer Kinder mit zur Premiere ihres neuen Films " Eternals ". Am roten Teppich vor der Premiere fiel ins Auge, wie große die Kinder der Schauspielerin schon sind! Maddox ist 20, Zahara 16, Shiloh 15 und die Zwillinge Vivienne und Knox dreizehn Jahre alt.

Bei den Oscar-Awards 2014 waren Jolie und Pitt noch ein Paar.

Zahara trägt Mama Angelinas alte Oscar-Robe

Shiloh ist bald so groß wie ihre Mama! Während die Jungs dunkle Anzüge trugen, kleideten sich die Damen der Familie in hellen und erdigen Tönen. Eine stach heraus: Zahara! Die 16-Jährige trug ein Kleid, dass Mama Angelina 2014 zur Oscar-Verleihung anhatte. Die Elie-Saab- Robe passte ihr genauso gut wie Mama Angelina. Auf die Kleidung angesprochen meinte Jolie gegenüber ET: "Meine Kinder haben eine Vintage-Mixtur an und mein altes Oscar-Kleid. Wir haben alle Vintage an und haben mein altes Zeug upgecycled."