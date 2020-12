Wieder Ausraster von Tom Cruise

Wegen des Bruchs der Corona-Regeln am Set beschimpfte Tom Cruise seine Crew.

Heftig. Zum Wochenbeginn kam es bei den Dreharbeiten des Action-Blockbusters Mission Impossible 7 in den Londoner Warner-Bros.-Studios zum Eklat. Weil zwei Mitarbeiter zu nahe beieinander standen, rastete Hollywood-Star Tom Cruise komplett aus. „Wenn ich so was noch mal sehe, seid ihr gefeuert“, schnauzte er seine Mitarbeiter an. „Wir werden wegen euch die Dreharbeiten nicht stoppen lassen“, so der Star weiter.

Ende. Schon einmal musste Cruise alles verschieben, weil 12 Leute seiner Crew positiv auf Corona gestestet wurden.

Am Dienstag soll Cruise laut Insidern ein zweites Mal ausgerastet sein und wieder Mitarbeiter beschimpft haben. Fünf Leute sollen daraufhin freiwillig gekündigt haben.