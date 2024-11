Woke-Wahnsinn um DIESEN Weihnachts-Hit

Weihnachten steht vor der Tür und die Wogen gehen so richtig hoch. Es geht um einen Weihnachts-Hit, der ein absoluter Klassiker ist und jetzt plötzlich rassistisch sein soll.

Es ist ein echter Woke-Wahnsinn: Werden jetzt unsere liebsten Weihnachtshits gecancelt?

Wenn es nach dem Mega-Star Ed Sheeran geht, dann ist genau das notwendig. Er hat nämlich üblen Rassismus entdeckt, wie er meint. Und wo genau? In diesem Hit: „Do They Know It's Christmas“. Um diesen Hit entbrennt gerade eine Rassismus-Debatte.

Nicht die gute Hilfe

Das Afrika-Hilfsprojekt „Band Aid“ wurde 1984 ins Leben gerufen, der Projekt-Song u.a. von Musikern wie Paul McCartney (82), Phil Collins (73) und David Bowie (†69) eingesungen. Jetzt gab es eine Neuauflage, mit Ed Sheeran. Dass ein Zusammenschnitt aller Fassungen seit 1984 bis jetzt veröffentlicht werden soll, passt dem Sänger so gar nicht. Der Vorwurf von Sheeran: Initiativen wie Band Aid erzeugten Mitleid und führten zwar dazu, dass Geld gespendet werde, das große ABER: Man verfestigte so schädliche Stereotype über Afrika, die das Wirtschaftswachstum, Investitionen und den Tourismus auf dem Kontinent abwürgen würden.