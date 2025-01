"Wolverine" Hugh Jackman macht seine neue Liebe offiziell

Es ist offiziell: Hugh Jackman (56) hat sein Herz neu verschenkt. Knapp anderthalb Jahre nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Deborra-Lee Furness (69) zeigt sich der Filmstar erstmals öffentlich mit seiner neuen Partnerin, Broadway-Kollegin Sutton Foster (49).

Das Versteckspiel hat ein Ende! Bei einem romantischen Dinner-Date in Santa Monica wurden "Wolverine" Hugh Jackman und Sutton Foster Hand in Hand fotografiert. Die Bilder zeigen die beiden entspannt und glücklich, wie sie lachend durch die Straßen schlendern. Jackman setzte auf einen lässigen Look mit dunkler Jacke und Jeans, während Foster in einem stilvollen Trenchcoat und einem olivfarbenen Kleid glänzte. Ihre strahlenden Augen und das fröhliche Lachen verraten: Diese Liebe ist echt.





Die Beziehung der beiden Broadway-Stars wurde schon länger gemunkelt. Bereits Ende 2023 kursierten Gerüchte, nachdem Foster ihre Scheidung von Drehbuchautor Ted Griffin (54) eingereicht hatte. Insider berichteten damals, dass Jackman und Foster "unzertrennlich“ seien und ihre Liebe nicht länger geheim halten wollten. Ein Insider verriet sogar, dass ihre Romanze bereits während der gemeinsamen Arbeit am Broadway-Musical "The Music Man“ im Jahr 2022 begonnen haben soll.

Während der Aufführungen von "The Music Man“, die bis Januar 2023 liefen, sollen sich Jackman und Foster nähergekommen sein. Damals spielten sie die Hauptrollen – und offenbar auch hinter den Kulissen ein echtes Liebesdrama. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin "InTouch" berichtete: "Die Chemie zwischen den beiden war offensichtlich. Jeder am Broadway wusste Bescheid. Hugh war von Anfang an in sie verknallt.“

Jackmans Trennung von Deborra-Lee Furness wurde 2023 bekannt gegeben – nach 27 Jahren Ehe. Obwohl Fans zunächst schockiert waren, zeigt der Schauspieler nun, dass er bereit ist, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen. Für Foster ist es ebenfalls ein Neuanfang nach ihrer Scheidung.

Obwohl sich das Paar bisher zu seiner Beziehung nicht öffentlich geäußert hat, sprechen die Bilder für sich. Broadway und Hollywood haben offenbar ein neues Traumpaar, das mit seiner Liebe die Bühne und Leinwand gleichermaßen erobern könnte. Fans dürfen gespannt sein, wie sich diese Romanze weiterentwickelt – doch eines ist sicher: Hugh Jackman und Sutton Foster scheinen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen.