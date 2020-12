''Wonder Woman 1984'': Gal Gadot knackt Corona-Rekord

Nach Rekord-Premiere von „Wonder Woman“ wird bereits Teil 3 angekündigt.

Gal Gadot liefert mit Wonder Woman 1984 den erfolgreichsten Kinostart während der Pandemie! 16,7 Millionen Dollar Kassa am Startwochenende in den USA. Um zwei Millionen mehr als Tenet. Dazu über 85 Millionen Dollar Umsatz weltweit, und das bei nur 30 Prozent der geöffneten Kinos.

In Österreich ist der Blockbuster wegen der Corona-Maßnahmen ja frühestens ab 18. Jänner zu sehen.

Rekord

Zum Kino-Erfolg kommt der Streaming-Rekord: Das Superhelden-Epos startet zeitgleich auf HBO Max: 12,6 Millionen Zugriffe am Wochenende.

Die Story: Der Film spielt während des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion. Diana Prince (Gadot) muss Göttin Cheetah und Superschurke Max Lord stoppen.

Wonder Woman: 3. Teil bestätigt

Die Zugabe ist garantiert: Regisseurin Patty Jenkins bestätigte jetzt zum Kino-Triumph einen dritten und finalen Teil.