Zehnjährige Beyoncé Tochter bietet 80.000 Euro

Von Blue Ivys Taschengeld können Normalverdiener nur träumen. Die Zehnjährige bietet einfach so bei einer Luxus-Auktion mit

Wie viel Taschengeld muss die Tochter von Pop-Star Beyoncé wohl insgesamt bekommen, wenn sie bei einer Auktion einfach so 80.000 Euro bietet? Dass ihre Geldbörse - oder besser gesagt, die ihrer berühmten Eltern locker sitzt - hat sie damit eindrucksvoll bewiesen. Aber macht es wirklich Sinn, Kinder solche Arten von Geschäften ausführen zu lassen?

Beyoncés Tochter hat Erfahrung beim Geldausgeben

Gemeinsam mit ihrer Mutter und Papa Jay Z besuchte Blue Ivy die Wearable Art Gala in Los Angeles. Als im Rahmen des Events ein Paar Diamant-Ohrringe versteigert werden sollten, hob die Zehnjährige ihr Schild, um ein Gebot abzugeben. Es ist nicht die erste Auktion, an der sie teilgenommen hat. Die Ohrringe ersteigerte sie aber dennoch nicht. Bereits 2018 hat sie sich bei derselben Gala an der Auktion beteiligt und laut "Vanity Fair" sogar den Zuschlag erhalten. Damals erwarb sie so ein Acrylbild – allerdings für "nur" 10.000 Dollar.