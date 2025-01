Zendaya: Heimliche Verlobung mit "Spider-Man"?

Die Golden Globes 2025 boten wieder einmal eine Bühne für die größten Stars der Film- und Fernsehbranche. Doch während viele für ihre Auftritte gefeiert wurden, sorgte Zendaya (28) für das meiste Getuschel – und das nicht nur wegen ihres makellosen Looks.

In einem atemberaubenden Louis-Vuitton-Kleid, das an die glamouröse Ära des „Old Hollywood“ erinnerte, zog die "Euphoria“-Darstellerin alle Blicke auf sich. Mit ihrem strahlenden Lächeln und einer perfekt abgestimmten Eleganz war sie zweifellos eine der schönsten Erscheinungen des Abends. Doch es war ein kleines Detail an ihrer Hand, das die Aufmerksamkeit des Publikums und der Fans besonders auf sich zog. Neben ihrem umwerfenden Look ließ vor allem ein glänzendes Accessoire die Gerüchteküche brodeln: ein großer Diamantring, der verdächtig wie ein Verlobungsring aussah! Zendaya selbst ließ sich nichts anmerken und schwieg zu den Spekulationen. Doch das hielt ihre Fans nicht davon ab, auf Social Media wild zu spekulieren. Auf Twitter und Instagram explodierten die Kommentarspalten förmlich.

Zendaya bei den "Golden Globes"

„Ist das der Verlobungsring?“, fragte ein Fan, während ein anderer schrieb: „Tom und Zendaya heiraten – ich wusste es!“ Viele Fans sind überzeugt, dass dieser Ring ein klares Zeichen für eine Verlobung mit ihrem langjährigen Partner Tom Holland (28) ist. Immerhin gelten die beiden als eines der Traumpaare Hollywoods, und das schon seit Jahren. Zendaya und Tom Holland haben eine Geschichte, die sich wie ein modernes Märchen liest. 2016 standen sie erstmals gemeinsam für "Spider-Man: Homecoming“ vor der Kamera. Lange Zeit wurden Gerüchte über eine Beziehung von beiden dementiert, doch 2021 war es endlich soweit: Paparazzi erwischten die beiden bei einem Kuss. Seitdem sind sie offiziell ein Paar und begeistern mit ihrer authentischen, bodenständigen Art sowohl Fans als auch Kollegen.

Ob die Spekulationen um eine Verlobung der Wahrheit entsprechen, bleibt abzuwarten. Weder Zendaya noch Tom haben sich bisher zu dem auffälligen Schmuckstück geäußert.