Ist das noch gesund, oder vielleicht schon krankhaft? Christina Aguilera hat am Wochenende mit ihrem drastischen Gewichtsverlust Besorgnis bei ihren Fans ausgelöst.

Ein von Fans aufgenommenes Video der 43-jährigen Pop-Ikone, die am Freitag eine Veranstaltung besuchte, ging viral, und Social-Media-Nutzer äußerten ihre Bedenken über ihre dramatische Verwandlung. Während einige sie verteidigten und sagten, sie sei schon immer zierlich gewesen, behaupteten andere, sie sehe so dünn aus wie noch nie.

Aguilera 2011 bei einer Veranstaltung

Dies geschieht inmitten von Spekulationen, dass sie Ozempic genommen hat, und Gerüchten, dass sie sich einem Facelifting unterzogen haben soll, nachdem Aguilera monatelang ihren immer schlankeren Körper in den sozialen Medien zur Schau gestellt hat.

Ozempic is not what a girl wants or what a girl needs pic.twitter.com/UbOLt8JQXl