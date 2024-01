Christina Aguilara: Sexy wie nie bei Vegas-Show & 20 kg leichter

Die Sängerin zeigt sich schlank, dynamisch und äußerst heiß!

Christina Aguilera ist zurück! In einer fulminanten Show ist die 43-jährige Sängerin derzeit in Las Vegas zu sehen. Premiere war am 31.12. im Hotel "The Venetian".

Show ist "nah und persönlich"

Für den Mega-Deal hat Aguilera sich gut vorbereitet. "XTina" zeigte sich bereits straff und sexy auf den Fotos zur Ankündigung. Im Vorfeld hieß es: "Ich komme mit einer intimen, verführerischen und exklusiven neuen Show nach Las Vegas." Sie werde "nah und persönlich" mit ihren Fans interagieren und garantiert ein modernes Show-Erlebnis.

Minus 20 Kilo

Die Erwartungen der Fans wurden übertroffen, Aguilera zeigt sich sexy und stark wie nie. Tuschelthema Nummer eins war allerdings ihr starker Gewichtsverlust. Rund 20 Kilo soll die Sängerin in den Wochen und Monaten vor der Show abgenommen haben. Doch wie hat sie das gemacht? Laut der dailymail soll sie Fan der Regenbogendiät sein. Wenn man diese Form der Ernährung praktiziert, muss man viele bunte Gemüsesorten essen. Auch Obst steht am Speiseplan.

Besonders wichtig: stark verarbeitete Speisen und Snacks kommen dabei nicht auf den Teller.