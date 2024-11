Bei der Comic Con in Rhode Island zeigten sich die Stars wieder vereint.

Es ist die Rolle ihres Lebens: Michael J. Fox (als Marty McFly) und Lea Thompson (Lorraine) haben seit ihrem Mitwirken bei "Zurück in die Zukunft" Legendenstatus.

Das gilt freilich auch für die Co-Stars Christopher Lloyd (Dr. Brown) und Thomas F. Wilson (Biff Tannen), die allesamt für die einzigartige Filmreihe stehen. Manchmal tritt der Cast noch zusammen bei Comic Cons auf.

So auch dieses Jahr. Bereits im Februar waren Thompson und J. Fox zusammen auf einer Bühne zu sehen, nun wieder bei einer Veranstaltung auf Rhode Island. Besonders lustig: Auf ihrem Insta-Kanal zeigt sich Lea Thompson mit einer von ihr signierten lilafarbigen Calvin-Klein-Unterhose. Neben der Unterschrift zu lesen: "Ich habe noch nie lilafarbige Unterwäsche gesehen!" Und, wissen Sie, auf welche Szene dieses Zitat anspielt? Richtig, es ist die Szene, als Marty im Zimmer seiner Mutter im Jahr 1955 aufwacht und glaubt, das Zeitreisen nur geträumt zu haben.

Eingeschworene Bande

Thompson, Fox und Lloyd sind längst zu lebenslangen Freunden geworden, die Spaß daran haben, dass der Mythos weiterlebt. So traten sie auch zusammen im Sommer 2023 in New York auf anlässlich der Premiere des "Zurück in die Zukunft"-Musicals am Broadway.