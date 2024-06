Laut US-Medien soll der Tesla-Boss wieder einmal Vater geworden sein

Er ist der reichste Mensch der Welt. Aber will Elon Musk jetzt auch der "kinderreichste" Mensch werden. Laut dem Nachrichten-Portal "Bloomber" sollen Musk und seine Freundin Shivon Zilis bereits früher in diesem Jahr ein weiteres Kind bekommen haben. Es wäre nach der Geburt ihrer Zwillinge Strider und Azure im November 2021 bereits das dritte gemeinsame.

Bestätigen wollte dies bislang weder Musk, noch jemand aus seinen Unternehmen. Was seine Kinder angeht, ist er mit Informationen eher zurückhaltend. Gedanken, die nur ihn betreffen wiederum teilt er nur allzu gerne auf seiner Platzform X (vormals Twitter).

© Getty Images ×

Angst vor sinkender Geburtenrate

"Eine sinkende Geburtenrate ist mit Abstand die größte Gefahr, der sich unsere Zivilisation stellen muss". twitterte Musk schon 2022 und merkte an, noch weitere Kinder in die Welt setzen zu wollen, solange er in der Lage ist, mit ihnen Zeit zu verbringen und ein guter Vater zu sein.

© Getty Images ×

Das scheint offenbar noch immer der Fall zu sein. Solle sich der Bericht bewahrheiten, so wäre es bereits Musks zwölftes Kind. Mit seiner Ex-Partnerin Grimes (36) hat Musk ebenfalls drei Kinder. Seine erste sechs Kinder stammen derweil aus seiner Ehe mit Ex-Frau Justine Musk (51), die Zwillinge und gar Drillinge auf die Welt brachte. Der erste gemeinsame Sohn verstarb 2002 an plötzlichem Kindstod.