Im Mai 2025 singt JJ für Österreich beim Eurovision Song Contest in Basel.

Wien. Mit gerade einmal 23 Jahren sorgt der österreichisch-philippinische Countertenor JJ bereits für Furore in der Welt der klassischen Musik. Im Mai 2025 singt JJ für Österreich beim Eurovision Song Contest in Basel, schreibt der ORF in einer Aussendung. Mit seinem seltenen Gesangstalent und einer Performance, die zeitlose Kunstfertigkeit mit zeitgenössischer Energie verbindet, möchte JJ beim Eurovision Song Contest für den großen Show-Moment sorgen. JJ wird beim zweiten Semifinale am 15. Mai um den Einzug ins große Finale des Eurovision Song Contests am 17. Mai singen.

Groiss-Horowitz: "JJ ist ein Ausnahmetalent!"

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: "JJ ist ein Ausnahmetalent! Mit ihm schicken wir einen unverwechselbaren Künstler nach Basel, der mit mitreißendem Pop und klassischem Gesang seine eigene Magie auf die Song-Contest-Bühne bringt."

JJ: "Es ist eine große Ehre für mich, Österreich in Basel vertreten zu dürfen. Mein Herz schlägt für die große Show - und da gibt es nichts Größeres als den Eurovision Song Contest. Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das in mich gesetzt wird. In den nächsten Wochen werden wir hart daran arbeiten, im Mai einen unvergesslichen Auftritt auf die Bühne zu bringen."

JJ - Pop meets Klassik

Was vordergründig als die Verbindung von zwei Welten, Oper und Pop gesehen werden kann, ist bei JJ ein homogenes Ganzes. JJ alias Johannes Pietsch wurde 2001 in Wien geboren und wuchs in Dubai auf, bevor er 2016 wieder zurück nach Wien zog. Als Countertenor mit einer unverwechselbaren Stimme, die bis in Sopranhöhen aufsteigt, hat sich JJ für seine außergewöhnliche Bandbreite und seine gefühlvollen Darbietungen bereits einen Namen gemacht. Dem Publikum ist JJ auch aus der ORF-Event-Show "Starmania" bekannt, wo er sich mit seiner außergewöhnlichen Stimme 2021 bis in die Final-Shows sang. JJ tritt derzeit in der Wiener Staatsoper auf und hat bereits in zahlreichen Produktionen mitgewirkt, darunter "Die Zauberflöte", "Von der Liebe Tod", "Tschick" und viele andere klassische Meisterwerke. Abseits der Bühne verfeinert er sein Handwerk weiter, indem er nach einer Ausbildung an der Opernschule der Wiener Staatsoper klassische Musik an der renommierten Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) bei Univ.-Prof. Kammersängerin Linda Watson studiert.

2025 wird JJ Österreich beim Eurovision Song Contest vertreten und dabei seine klassischen Wurzeln mit einer modernen künstlerischen Vision verbinden. Einen Eindruck von JJs Talent kann sich das Publikum bereits am 7. Februar um 21.20 Uhr in ORF 2 bei der Übertragung der Neuinszenierung der "Zauberflöte" aus der Wiener Staatsoper machen, bei der er als erster Knabe auf der Bühne steht. Sein Song für den ESC wird Anfang März präsentiert.