Katy Perry mit Sex-Belohnung für Orlando Bloom

Katy Perry verspricht Orlando Bloom Oralsex, wenn er eine einfache Alltagsaufgaben wie den Haushalt erledigt.

In einem Interview hat Katy Perry einen überraschenden Einblick in ihre Beziehung mit Orlando Bloom gegeben. Die erfolgreiche Sängerin verriet in Alex Coopers Podcast "Call Her Daddy", dass sie ihrem Verlobten eine "spezielle Belohnung" anbietet, wenn er den Haushalt erledigt. "Wenn ich runterkomme und die Küche ist sauber, dann bist du besser bereit", sagte Perry offen.

© Getty ×

Die beiden sind seit 2016 ein Paar, haben sich 2019 verlobt und 2020 ihre Tochter Daisy Dove willkommen geheißen. Obwohl sie seit Jahren zusammen sind, scheint die Leidenschaft zwischen ihnen immer noch nicht nachgelassen zu haben. Perry betonte im Podcast auch, dass sie keine teuren Geschenke benötige, um glücklich zu sein. Für sie sei es eben wichtiger, dass Bloom sie im Alltag unterstütze.

© Getty ×

Bloom selbst hatte in einem früheren Interview zugegeben, dass das Liebesleben des Paares nach der Geburt ihres Kindes nicht mehr so intensiv war wie zuvor, was Perry jedoch nicht weiter kommentieren wollte.