Till Lindemann ist Karl Lagerfeld!

Schwarze Sonnenbrille, schicker Anzug, veganes Fleisch zwischen den Zähnen und weiße Haare: Richtig, wir reden von Till Lindemann oder besser gesagt- LAGERMANN!

Till Lindemann ist Lagermann, oder wie war das? Der Frontsänger und Textdichter von Rammstein und Lindemann ist zum zweiten Mal eine Zusammenarbeit mit "LikeMeat" eingegangen und schlüpft nach Andy Warhol, in die Rolle von Karl Lagerfeld. Wie Herr Lagerfeld das wohl fände? „In der Mode muss man ständig zerstören, um sich zu erneuern", meinte Lagerfeld mal. Das scheint in den Händen von Till Lindemann keine schwere Aufgabe zu sein. Der Schock-Rocker zieht alle Aufmerksamkeit auf sich und überzeugt so schick und vegan.

LikeMeat: Pflanzenfleischhersteller

Mit einem ganz besonderen Art Movie mit Till Lindemann in der Hauptrolle unterstützt der Pflanzenfleischhersteller LikeMeat erneut den Veganuary und möchte damit die Menschen dazu inspirieren, im Monat Januar eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren. In dem Kunstfilm ist zu sehen, wie Till Lindemann einen Pflanzen-Burger von LikeMeat verzehrt. Der neue Art Movie ist bereits die zweite Zusammenarbeit von LikeMeat und Till Lindemann. Schon zum Veganuary 2021 brachte die Brand einen Food-Performance-Movie mit dem Rammstein-Sänger heraus.