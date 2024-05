Kaulitz-Brüder könnten schon bald Insekten und Schnecken servieren

Bill und Tom Kaulitz sind aktuell durch München unterwegs und essen sich dabei durch die bayerische Küche.

Das bringt sie auf die Idee, selbst womöglich das eine oder andere Restaurant zu eröffnen.

Kaulitz-Brüder als Gastronomen

"So lecker schlemmen wie in München tu ich nirgendwo", sagt Bill in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Auch Tom bestätigt: "Das ist meine Küche hier!"

Ente, Knödel und Rotkohl ließen sich die beiden gegenüber der Oper in München schmecken, selbst das Brot der Hauptspeise sei besonders lecker gewesen. Das brachte die beiden nun auf die Idee, die Geschmäcker anderer zu verwöhnen.

Jedoch soll ihr Restaurant, trotz ihrer aktuellen Kampagne mit McDonald's, kein Fast-Food anbieten. Serviert werden sollen Speisen aus deutscher Küche.

"Ich möchte einfach unter die Gastronomen gehen", schwärmt der Frontmann von Tokio Hotel und hat dabei auch bereits konkrete Pläne. Ein Restaurant und eine Bar, die lange geöffnet hat, soll es sein. "Solange da Leute sitzen, ist der Laden auf."

Schnecken, Insekten, Froschschenkel

Schnell wird die Idee einer "typisch deutschen Küche" wieder über Bord geworfen - es wird doch international. Beide könnten sich vorstellen, Froschschenkel zu servieren. Zumindest einem der beiden Zwillinge haben diese bei einer Verköstigung in Frankreich geschmeckt: "Es ist zwar nicht viel dran, aber es ist wie ein kleines gutes Chicken", sagte Bill. "Ich fand es ein bisschen zäh." antwortet Tom etwas zwiegespalten.

Beim Thema Schnecken wechseln sich die Ansichten dann schnell wieder: "Bei einer Schnecke habe ich das Problem, dass ich nicht in diesen Panzer da reinwill." sagt Bill, während Tom eher ein Fan der Weichtiere ist.

Möglicherweise könnten in einem Restaurant der Kaulitz-Brüder auch Insekten auf der Speisekarte stehen. Sowohl Tom als auch Bill zeigen Interesse an einem frittierten Grashüpfer oder einer Kakerlake. "Ich persönlich hätte damit kein Problem", erklärt Tom, während Bill zustimmt.

Ob ihre Diskussion lediglich hypothetisch ist oder ob konkrete Pläne in der Schwebe sind, behalten die Kaulitz-Zwillinge für sich. Vielleicht liefern sie in ihrer kommenden Podcast-Folge darauf eine Antwort.