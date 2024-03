Elyas M‘Barek kommt für "Chantal" zur Wien-Premiere

AM 28. März startet das "Fack ju Göhte"-Spin-Off "Chantal im Märchenland" in unseren Kinos. Bei der Gala-Premiere am 26. 3. ist auch Elyas M‘Barek als Stargast mit dabei.

Über 170 Millionen Euro hat Elyas M‘Barek als falscher Lehrer Zeki Müller mit der Film-Trilogie "Fack ju Göhte" eingespielt. Alleine in Österreich lachten über 1,5 Millionen Kinobesucher mit. Jetzt kommt das Spin-Off "Chantal im Märchenland" mit der liebenswürdig-chaotischen Chantal (Jella Haase) in der Hauptrolle und dafür kommt M‘Barek auch nach Wien! Am 26. März ist er bei der Gala-Premiere im Cineplexx Westfield SCS als Stargast mit dabei.

© Constantin Film



Der Film verspricht ab 28. 3. auch in unseren Kinos viel Spaß: Chantal und ihre beste Freundin Zeynep (wie in Fack ju Göhte gespielt von Gizem Emre) geraten durch durch einen antiken Zauberspiegel, den die chronisch erfolglose Influencerin für ein Social-Media-Gimmick hält, in eine Märchenwelt. "Dank Ghetto-Skills räumt Chantal mit reaktionären Märchenklischees auf, kämpft gegen Flüche, tyrannische Könige -und vor allem um ihre Freundschaft zu Zeynep."

In weiteren Rollen sind auch Nora Tschirner, Frederick Lau, Alexandra Maria Lara und Jannik Schümann dabei. Dazu gibt es ein Wiedersehen mit Elyas M'Barek als Zeki Müller. Am 28. März im Kino und schon am 26. März bei der Gala-Premiere.