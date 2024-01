Erstes Foto von Daniel Brühl als "Karl Lagerfeld"

Disney+ hat heute das erste Bild von Daniel Brühl als Karl Lagerfeld in der neuen französischen Original Serie "Kaiser Karl“ enthüllt, welche vom Aufstieg Lagerfelds in der Welt der Pariser High Fashion um 1970 handelt und bald zum Streamen erscheinen wird.

Es ist 1972. Lagerfeld ist achtunddreißig und ein wenig bekannter Modedesigner. Nachdem er Jacques de Bascher kennenlernt und sich in ihn verliebt, entsteht eine Konkurrenz zu Yves Saint Laurent und Pierre Bergé, dem Chef der damals renommiertesten Modemarke der Welt. Und so beginnt die Geschichte von „Kaiser Karl“, eine Mischung aus Romantik, Ehrgeiz und dem unermüdlichen Streben nach Anerkennung.

„Kaiser Karl“ wurde von Isaure Pisani-Ferry („Im Auge des Wolfes – Die Serie“, „Vampires“), Jennifer Have („Infidèle“, „Red Band Society“) und Raphaëlle Bacqué, Autorin der gleichnamigen Biografie, welche 2019 bei Albin Michel erschien und in sechs Sprachen übersetzt wurde, entwickelt und für das Fernsehen adaptiert.

Regie der Original Serie führen Jérôme Salle („Kompromat: Die Macht der Lüge“, „Totems“) und Audrey Estrougo („Tout va Bien“, „Suprêmes“).

Daniel Brühl als Karl Lagerfeld © Disney+ ×

Am ersten Foto zur Serie ist Hauptdarsteller Daniel Brühl als Karl Lagerfeld mit seinem berühmten Pferdeschwanz zu sehen. Zu Cast gehört außerdem Austro-Schauspielerin Sunnyi Melles, die in "Kaiser Karl" in die Rolle der Marlene Dietrich schlüpft.

Daniel Brühl und Niki Lauda. © Getty ×

Brühl verkörperte in einem BioPic bereits Niki Lauda, was ihm damals eine Nominierung für einen Golden Globe als "Bester nebendarsteller" einbrachte.