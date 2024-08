"Horizon": Kevin Costner reitet als Cowboy am Erfolg vorbei

1990 spielte sich Kevin Costner mit „Der mit dem Wolf tanzt“ in alle Herzen und zum Oscar. Jetzt liefert er den Western "Horizon: An American Saga" und fährt damit einen Mega Kassen-Flop ein.

Satte 98 Millionen Dollar aus der eigenen Tasche hat Kevin Costner in seinen Western "Horizon: An American Saga", der jetzt auch in den heimischen Kinos startet, investiert. Ob er sie je einspielt, ist fraglich: Mit erst 34 Millionen Dollar Kassa seit Juni gilt das 181-Minütige Epos als einer der größten Kinoflops des Jahres. Dabei würden die Zutaten stimmen.

© Tobis Film ×

Nach dem Oscar-Hit Der mit dem Wolf tanzt (1990) spielt Costner mal wieder "Cowboys und Indianer". Die Geschichte, die die Entwicklung des Wilden Westens über einen Zeitraum von 15 Jahren nach erzählt, beginnt Anfang der 1860er Jahre im San Pedro Valley, wo sich Weiße eine kleine Siedlung namens Horizon aufgebaut haben die bald von indigenen Kriegern nieder gemetzelt wird. Nur Frances Kittredge (Sienna Miller) und ihre Tochter überleben.

© Tobis Film ×

Sienna Miller (o.) und Abbey Lee (u.) in "Horizon"

© Tobis Film ×

Costner, der den schweigsamen Pferdehändler Hayes Ellison gibt, reitet erst nach einer Stunde ein und wird in einen Streit um ein kleines Kind verwickelt, was ihn und die Prostituierte (Abbey Lee), die auf den Buben aufpasst, zur Flucht zwingt.

© Tobis Film

Star-Ensemble: Sam Worthington (o.) und Luke Wilson (u.).

© Tobis Film ×

Das ist nur einer von zu vielen Handlungssträngen, die Costner hier versucht, unter einen Cowboy-Hut zu bringen. So spielt Sam Worthington ("Avatar") einen Kavallerie-Captain, der sich in eine Überlebende des Eröffnungs- Massakers verliebt und Luke Wilson ("Durchgeknallt") einen Kerl, der einen Haufen weißer Siedler durch die Prärie treibt.

© Tobis Film ×

Das insgesamt 12-stündige (!) Western-Epos hat Costner für das Kino in gleich vier Teile zusammen geschnitten. Das zweite Kapitel soll am 7. September vei den Filmfestspeilen in Venedig seine Weltpremiere feiert und ab 7. November dann auch in unseren Kinos laufen. Die Teile 3 und 4 werden noch gefilmt.