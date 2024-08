× „Rickerl“: Voodoo-Jürgens-Kultfilm rockt jetzt die USA!

„Rickerl“ goes (fast) to Hollywood. Grandioser Goingiger-Film wird jetzt auch in New York gezeigt

Beachtliche 61.193 Kinobesucher haben bis zum 31.Juli schon mit dem gradnisen Loser-Musiker-Porträt „Rickerl - Musik is höchstens a Hobby “ mitgerockt. Der zweiterfolgreichste heimsiche Film nach der Josef-Hader Tragikomödie „Andrea lässt sich scheiden“ (178.270 Besucher). Jetzt, nach Achtungserfolgen in Deutschland und der Schweiz sowie den „Österreichischen Filmpreis“ als bester Hauptdarsteller für Voodoo Jürgens, rockt „Rickerl“ jetzt auch die USA. Vom17. Bis 19. August wird der bewegenden Adrian Goiginger Film bei den Anthology Film Archives in New York gezeigt. „Rickerl in New York City. How leiwand is this?“ kommentiert Voodoo das sensationellen US Screening auf Facebook.

© Giganten Film ×

© Andreas Tischler

Mit „Rickerl - Musik is höchstens a Hobby“ spielte sich Voodoo nach unzähligen Chart-Erfolgen („Heite grob ma Tote aus) sofort in die Herzen der Kinobesucher: Als strauchelnder Straßen- und Beislmusiker kämpft sich Erich “Rickerl” Bohacek immer nah am Existenzminimum über die Runden. Gleichzeitig versucht er ein liebevoller Vater für seinen sechsjährigen Sohn Dominik (Ben Winkler) zu sein, der nur jedes zweite Wochenende bei ihm ist.