× James Bond: Ex-007 Lazenby gibt Taylor-Johnson bereits seinen Segen!

"Er soll sich treu bleiben und Rolle neu erfinden!" Via TMZ gibt Ex-Bond George Lazenby seinem potenziellen Nachfolger Aaron Taylor-Johnson gut Tips.

1969 spielte George Lazenby (84) den Bond im Kino-Klassiker Im Auftrag ihrer Majestät. Jetzt bricht er für seinen potenziellen Nachfolger Aaron Taylor-Johnson eine Lanze. „Er kann alle Stunts handeln und alle Damen, die einen Mann im Smoking lieben,“ wird der Ex-Bond im Online-Portal TMZ zitiert. Und weiter: „Ich werde ihn unterstützen, so lang er der Rolle treu bleibt.“ Dazu gibt Lazerby seinem jungen Kollegen auch gleich einen Geheim-Tip mit auf den Weg: „Er soll sich selbst treu bleiben und die Rolle neu erfinden, damit sie zu ihm passt.“

© James Bond

George Lazenby (o.) ist von Aaron Taylor-Johnson begeistert

© Getty Images ×

Taylor-Johnson, der 2016 für seine Nebenrolle in "Nocturnal Animals" den Golden Globe erhielt, soll in Kürze mit einem Mega-Event, bei dem neben Lazenby auch alle noch lebenden Bond-Darsteller, also Timothy Dalton (78), Pierce Brosnan (70) und Daniel Craig (56) it dabei sind, als neuer 007 präsentiert werden und ab 2025 den ersten seiner vier Bond-Filme drehen. Der Kinostart der neuen Bond-Ära ist für 2026 angedacht.