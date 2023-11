Mega-Flop für „The Marvels“

Alarmstufe Rot in Hollywood: Neuer Marvel-Film legt die eine Bruchlandung an den US-Kinokassen hin. Nur 47 Millionen Dollar am Startwochenende

2019 startete der Superheldinnen-Film Captain Marvel noch mit starken 153 Millionen Dollar Kassa. Jetzt legt der Nachfolger The Marvels einen katastrophalen Fehlstart hin. Am Wochenende wurden in den USA nur 47 Millionen Dollar eingespielt. Damit liegt das Dreigespann Ms. Marvel (Iman Vellani), Captain Marvel (Brie Larson) und Monica Rambeau (Teyonah Parris sogar noch deutlich unter der ohnedies schon schwachen Prognose (75 Millionen) und liefert auch gleich den größten Flop in der Geschichte des Marvel Cinematic Universe (MCU). Noch schlechter als The Incredible Hulk (55.4 Millionen) oder Ant-Man (57.2 Millionen). Alarmstufe Rot in Hollywood! Auch International liegt The Marvels mit bislang erst 110 Millionen Dollar ein hinter den Erwartungen.

Kassen-Fiasko

Das Kassen-Fiasko für Marvel und Disney war bei einem Budget von unfassbaren 275 Millionen US-Dollar freilich abzusehen: durchwachsene Kritiken bei denen die wenig charismatische Bösewichtin Dar-Been (Zawe Ashton) und die schlechten Spezial-Effekte bemängelt wurden, eine extrem kurze Laufzeit (nur 105 Minuten) und bloß 62 Prozent Zustimmung bei Rotten Tomatoes. Dazu durften Larson, Vellani und Parris wegen des Hollywood-Streiks keine PR-Tour für den Film absolvieren.