Oscars droht erste Absage in 96 Jahren Geschichte

Film-Fans müssen immer noch auf die Verkündung der Oscar-Nominierungen warten. Den "Academy Awards" könnte laut einem Hollywood-Insider sogar die erste Absage in der Geschichte drohen.

Die verheerenden Feuer in Los Angeles halten die Bevölkerung und die Stars immer noch in Atem. Auch die Film-Akademie steht unter Schock - am Donnerstag könnte es aber soweit sein. Nach zweimaliger Verschiebung könnten die Oscar-Nominierungen präsentiert werden.

Ein Insider schlägt allerdings Alarm. Gegenüber der "Sun" meint er, dass den Film-Stars wichtig ist, nicht den Eindruck zu erwecken, zu feiern, während andere alles verloren haben.

"Selbst wenn die Feuer bis nächste Woche vollkommen gelöscht sind, das Leiden und der Schmerz von Menschen, die alles verloren haben, wird noch Monate andauern", sagt der Insider dem britischen Blatt.

Noch nie ausgefallen

In der 96-jährigen Geschichte ist das Hollywood-Megaevent noch nie ausgefallen. Selbst während des 2. Weltkriegs und der Corona-Pandemie wurden die Oscars durchgezogen.

Die geheime Quelle verrät, dass es diesmal wirklich passieren könnte: "Der Druck wird immer größer, von normalen Mitgliedern auf die Entscheider, die Oscars ganz abzusagen. So viele unserer Mitglieder sind direkt betroffen und Los Angeles war noch nie so vereint. Eine Hollywood-Party der millionenschweren A-Lister würde als taktlos angesehen werden und zu einer Spaltung führen."

Es gibt einen Plan B: Aus den Oscars könnte eine Benefiz-Spendengala für die Opfer der Brandkatastrophe werden.