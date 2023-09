× Senta Berger greift im Kino zur Erinnerungs-Pille

Eine Wunderpille, die im Alter das Gedächtnis zurückbringt. Das ist der Inhalt des neuen Kino-Dramas ''Weißt du noch?'' mit dem Senta Berger ab Donnerstag wieder in einer Hauptrolle zu sehen ist.

„Ich löse mich langsam aus dem Beruf“ 2020 hat die große Senta Berger (82) nach der letzten Folge von "Unter Verdacht" ihr Karriereende angekündigt, Jetzt kehrt sie doch wieder auf die große Leinwand zurück. Am Donnerstag startet das aufwühlende Drama „Weißt du noch?“

© Majestic/Jürgen Olczyk ×



Marianne (Senta Berger) und Günter (Günther Maria Halmer) sind seit 50 Jahre glücklich verheiratet doch kämpfen im zunehmenden Alter nicht nur mit der Einsamkeit nach dem die Kinder aus dem haus sind, sondern auch mit der Vergesslichkeit. Eine neue Wunderpille soll sämtliche Erinnerungen in Rekordzeit zurückbringen. Doch was, wenn die Wirkung wieder nachlässt.

© Majestic/Jürgen Olczyk ×



Für Senta Berger selbst, die ja seit 1966 mit Filmregisseur Michael Verhoeven glücklich verheiratet ist, käme so eine Wunder-Pille nicht in Frage: „Ich bin gegen jedes bewusstseinsverändernde Mittel,“ erklärt sie in der APA, „Allenfalls wenn mein privates "Weißt du noch" von meinem Mann nicht mehr beantwortet und mithilfe der Wunderpille sein Erinnerungsvermögen gerettet werden könnte, dann würde ich wohl sagen: Lass es uns gemeinsam machen. Aber ich brauche es nicht."

Hier sehen Sie den Trailer zu "Weißt du noch?":