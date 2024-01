× »The Holdovers« startet den Oscar-Countdown

Heute um 14.30 kommen die Oscar-Nominierungen. Paul Giamatti gilt mit seiner schrullig-schräge Tragigkomödie "The Holdovers" als einer der Top-Favoriten. Ab Freitag spielt er auch bei uns in Kino den verbitterten Hochschullehrer.

49 relevante Filmpreise, darunter der Golden Globe und der Critics Choice Award für Hauptdarsteller Paul Giamatti trotz stärkster Konkurrenz wie Joaquin Phoenix, Matt Damon, Leonardo DiCaprio oder Cillian Murphy. Die schrullig-schräge Tragigkomödie "The Holdovers" (z. dt.: „Die Überbleibsel“) ist der Überraschungs-Hit der Award Saison und lässt ab Donnerstag (26. Jänner) auch die heimischen Kinobesucher schmunzeln.

© UPI ×

Giamatti spielt den verbitterten Hochschullehrer Paul Hunham, der in den 70er Jahren gezwungenermaßen die Weihnachtsferien mit dem renitenten Schüler Angus Tully (Dominic Sessa) und der Köchin Mary(Da’Vine Joy Randolph) an der privaten High School Barton Academy nahe Boston verbringen muss. Von Feiertags-Stimmung ist keine Spur: Der an Steifheit nicht zu überbietenden Lehrer will Anfangs sein strenges Pauk-Programm weiter durchziehen, lässt sich aber dann vom widerspenstigen Schüler doch zu Ausflügen ins Kino, zum Bowling und dessen dementen Vater überreden. Durch ihre Zwangsgemeinschaft lernen Lehrer und Schüler nach und nach ganz neue Seiten aneinander kennen.

© UPI ×

Heute wirkt für Piaul Giamatti, der seinen Globe-Triumph ja witzig bei der Burger-Kette In-N-Out feierte, dafür wohl eine Oscar Nominierungen. Ab 14.30 Uhr (live auf oe24.TV) gibt die Academy die Nominierungen in den 23 Kategorien für die 96. Gala am 10. März bekannt.

© sixpackfilm

Neben den Top-Favoriten "Oppeneheimer", "Barbie" und "The Killers Of The Flower Moon" darf auch Austro-Regisseur Mark Gerstorfer hoffen: mit dem Abschiebungs-Drama "Die unsichtbare Grenze" schaffte er es in der Kategorie "Bester Kurzspielfilm" ja schon auf die Oscar-Shortlist!