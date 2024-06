× Will Smith: Kino-Comeback nach der »Oscar Watschn«

Einmal "Bad Boy" immer "Bad Boy"! Will Smith kehrt nach dem Oscar-Eklat jetzt mit "Bad Boys: Ride or Die" ins Kino zurück.

2022 drosch sich Will Smith mit der berühmten Oscar-Watschn gegen Moderator Chris Rock ins Out. Jetzt setzt er wieder zum Kassen-Sturm an. Heute startet "Bad Boys: Ride or Die", die Fortsetzung des Blockbusters "Bad Boys for Life" aus dem Jahr 2020 mit dem er an der Seite von Martin Lawrence satte 427 Millionen Dollar einspielte und sein erster große Leinwand-Hit nach dem Acadey Award Aufreger: Der 2022er Film "Emancipation" lief ja nur auf Apple TV.

Will Smith nach Oscar Watsch (o.)wieder "Bad Boy" (u.)

Will Smith bei Europapremiere von "Bad Boys: Ride or Die"

Smith und Lawrence: Spaßvögel bei "Bad Boys: Ride or Die"-Premiere

Smith schlägt Rock: So ging es in der Werbepause weiter

Die erfolgreichsten Filme von Will Smith

1. Aladdin (2019), 1,05 Mrd. Dollar Kassa

2. Independence Day (1996), 817 Mio. $ Kassa

3. Suicide Squad (2016), Mio. 747 $ Kassa

4. Hanock (2008), 624 Mio. $ Kassa

5. Men in Black 3 (2012), 624 Mio. $ Kassa

Im bereits vierten Teil der 1995 gestarteten Bad-Boys-Serie untersuchen Mike Lowrey (Smith) und Marcus Burnett (Lawrence) einen Korruptionsskandal innerhalb der Polizei von Miami. Der verstorbene Captain Howard (Joe Pantoliano) wird beschuldigt, darin verwickelt zu sein. Wird auch mit Drogenkartellen in Verbindung gebracht. Mike und Marcus sind sich sicher, dass ihrem ehemaligen Chef etwas angehängt wurde. In einer vor seinem Tod aufgenommenen Nachricht bittet Howard die beiden, seinen Namen reinzuwaschen. Schon bald werden sie aber selbst gejagt.

Action und unverschämter Witz ist garantiert. Ein Kassen-Hit ebenso: Forbes prognostiziert bis zu 70 Millionen Dollar am Startwochenende in den USA.