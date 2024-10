307.846 Besucher bei "Lange Nacht der Museen"

Die Spitzenreiter waren diesmal Wien, Steiermark und Kärnten.

Bereits zum 24. Mal fand am Samstag, dem 5. Oktober 2024, die "ORF-Lange Nacht der Museen" in ganz Österreich sowie in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland statt. In der Zeit von 18.00 bis 24.00 Uhr präsentierten mehr als 660 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen ihre Sammlungen.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: "Die ‚ORF-Lange Nacht der Museen‘ hat auch in ihrem 24. Jahr wieder eindrucksvoll gezeigt, welch bedeutende Rolle Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft spielen. Es freut mich besonders, dass 307.846 Menschen, sowohl junge als auch ältere Besucherinnen und Besucher, diese einzigartige Gelegenheit genutzt haben, die Vielfalt unserer Museen zu erleben. Die rege Teilnahme bestätigt den Stellenwert dieser Veranstaltung und die Bedeutung des ORF als Kulturvermittler. Gemeinsam stärken wir den Zugang zu Bildung, Inspiration und einem nachhaltigen Kulturerbe."

307.846 Besuche konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Österreichs jährlichem Kulturhighlight insgesamt verzeichnet werden. Die meisten Besuche gab es erwartungsgemäß in der Bundeshauptstadt ( 151.439 Besuche), gefolgt von der Steiermark (38.418 Besuche) und Kärnten (27.050 Besuche).

Die Zahlen der Besuche der 24. "ORF Langen Nacht der Museen im" Überblick:

Burgenland: 7.493

Kärnten: 27.050

Niederösterreich: 13.118

Oberösterreich: 9147

Salzburg: 22.851

Steiermark und Slowenien: 38.418

Tirol: 20.476

Vorarlberg, Teile von Liechtenstein, Schweiz und Deutschland: 17.854

Wien: 151.439

Insgesamt verzeichnete die "Lange Nacht der Museen" österreichweit 307.846 Besucher.