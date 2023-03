Aichner: Die Tote in den Tiroler Bergen

Band vier der Bronski-Krimis von Bestseller-Autor Bernhard Aichner führt uns hoch hinauf.

Der depressive Pressefotograf David Bronski hat sich auf eine Tiroler Berghütte zurückgezogen, um sich über sein Leben und seine Liebe -nämlich jene zu seiner Kollegin Svenja -klar zu werden. Bei einem Spaziergang findet er eine schöne, aber tote Frau im Schnee. Er macht Fotos von der Unbekannten, dann eilt er zur Hütte, um sein Handy zu holen. Bei seiner Rückkehr ist die junge Tote spurlos verschwunden und er nicht sicher, was er wirklich gesehen hat

Gefährliches Spiel in Scheinwelt

Rasant. Bernhard Aichner hat mit seiner Krimi-Reihe um David Bronski eine vielschichtige Welt geschaffen. Der Pressefotograf ist gleichzeitig abgestoßen von den Unfallopfern und Leichen, die er tagtäglich sieht und bildlich festhalten muss, viel mehr noch ist er aber hingezogen zu den dunklen Seiten des Lebens. Wie er sein Leben zukünftig gestalten will, das möchte Bronski in einer Berghütte herausfinden, als der Fund einer Toten ihn mitten in ein gefährliches Spiel rund um Sein und Schein in der Welt der Influencer zieht.

Der österreichische Bestseller-Autor Aichner schafft es mit seiner bildlichen, klaren Sprache, die Leserinnen mitten in die Handlung seiner Bücher zu saugen. Dieses Mal ist das Thema sehr aktuell. Leo