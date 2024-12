× Auftakt für „Christmas in Vienna“ mit Erwin Schrott als Einspringer

Heute und morgen erklingt im Wiener Konzerthaus wieder die traditionelle Gala "Christmas in Vienna”. Mit Weihnachts-Hits wie "Stille Nacht" oder „Santa Claus is Coming to Town“ und Erwin Schrott als Weihnachts-Wunder.

1992 startete Plácido Domingo mit Diana Ross und José Carreras die Erfolgs-Serie "Christmas in Vienna", die in Folge auch Die Drei Tenöre, Sarah Brightman oder Tony Bennett mit Weihnachtsliedern nach Wien brachte. Jetzt laden Magdalena Kožená, Shootingstar Jonathan Tetelman und Publikumsliebling Erwin Schrott, der spontan für Carlos Álvarez einspringt, zum spätadventlichen Musikgenuss.



© ORF × Erwin Schrott (o.) und Magdalena Kožená als Stars bei "Christmas in Vienna” © ORF × Heute, Donnerstag und morgen Freitag liefert man im Konzerthaus unterstützt von den Wiener Sängerknaben, der Wiener Singakademie und dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Claire Levacher ein vielfältiges Programm von traditionellen Weihnachtsliedern aus aller Welt. © ORF × Stefan Jürgens (o.) liest aus der Weihnachtsgeschichte. © ORF × Neben Orchester-Stücken wie der Rimsky-Korsakovs Suite „The Snow Maiden“ oder Händels „Halleluja“ stehen dabei auch populäre Weihnachts-Hits wie „A little Drummer Boy“, „Stille Nacht“ oder „Santa Claus is Coming to Town“ am Programm. Ergänzend zur musikalischen Einstimmung liest der Schauspieler Stefan Jürgens Texte zum Weihnachtsfest. Am 22. Dezember ab 22.10 Uhr auch als TV-Hit auf ORF2.