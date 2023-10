× Auftakt für Multimedia-Schau über Tutanchamun

Ab Donnerstag wird die Wiener Marx Halle zum Tal der Könige. Neue Multimedia-Schau ''Tutanchamun - Das Immersive Ausstellungserlebnis'' zeigt bis 21. Jänner Augmented-Reality-Erlebnis zwischen gottgleichen Herrschern, Weltwundern und goldgefüllten Grabkammern.

Am 4. November 1922 entdeckte der britischen Ägyptologen Howard Carter im Tal der Könige in Luxor die nahezu ungeplünderte Grabkammer Tutanchamuns. Jetzt wird der sagenumworbende Pharao der 18. Dynastie und auch gleich die Welt der Götter in Wien zum Leben erweckt. Ab heute und bis zum 21. Jänner läuft die Multimedia-Schau "Tutanchamun - Das Immersive Ausstellungserlebnis" in der Wiener Marx Halle.

Grabkammern. Auf über 2.000 Quadratmeter erwartet die Besucher ein Augmented-Reality-Erlebnis zwischen gottgleichen Herrschern, Weltwundern der Architektur und Grabkammern voller Gold. Die Schätze werden in Originalgröße abgebildet.

Ewiges Leben. Durch die verschlungenen Pfade des Totenbuchs bis zum Gericht des Osiris ist dabei auch die erklärende Stimme von Howard Carter zu hören. Dazu lockt die Tutanachamun-Schau auch mit einem interaktiven Erlebnisraum über die Hieroglyphenschrift und im Virtual Reality-Bereich sogar mit einigen Prüfungen am Weg zum ewige Leben auf den Feldern von Lalu - dem 'Jenseits' der alten Ägypter.