Austro-Stars rocken Filmpreis

Österreich ging beim ''Bayerischen Filmpreis'' zwar leer aus, unsere Stars strahlten aber dennoch bei der Gala.

Glanzvoll. Egal ob am Red Carpet oder als Laudatoren. Unsere Schauspiel-Stars machen immer eine gute Figur. So auch beim „Bayerischen Filmpreis“, der Freitagabend in München verliehen wurde. Dabei strahlte am Red Carpet Buhlschaft Verena Altenberger und zwei wahre heimische Größen wirkten als Laudatoren mit.

Tobias Moretti würdigte in seiner Rede Preisgewinner Albrecht Schucht und Klaus Maria Brandauer überreichte Johanna Wokalek ihren Hauptpreis.