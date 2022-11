Ballsaison: Promis im Dreivierteltakt

Nach zwei Jahren Corona-Pause geht es heuer mit (fast) voller Kraft wieder los.

Durststrecke. Es waren harte zwei Jahre für die heimische Society, die es doch gewohnt war, sich in Hofburg, Oper & Co. im Dreivierteltakt zu wiegen. Wegen des Corona-Virus fand kein einziger Ball statt und das Tanzparkett blieb leer. Das soll sich in der heute startenden Ballsaison aber ändern. Fast alle Bälle sollen wie geplant stattfinden. Allen voran natürlich der Wiener Opernball, der am 16. Februar neben Richard Lugner auch Politik, Wirtschaft und Society vereinen wird. Auch der so oft hochkarätig besetzte ­Jägerball in der Hofburg lässt die Herzen der Trachten-VIPs höher schlagen.



Fraglich ist allerdings, ob man sich aufgrund der Inflation und Teuerung die nicht gerade günstigen Ballkarten noch leisten mag.

Ball-Highlights:

18.11. Rotkreuzball

26.11.Kathreintanz

31.12. Silvestergala

12.01. Zuckerbäckerball

14.01. NÖ Bauernbundb.

19.01 Philharmonikerball

28.01. Ärzteball

30.01. Jägerball

03.02 Kaffeesiederball

16.02. Opernball

17.02.Bonbonball

18.02.Juristenball

20.02. Rudolfina Redoute