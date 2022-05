Cannes: "Sisi"-Darstellerin Vicky Krieps ausgezeichnet

Der luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps wurde bei Filmfestspielen von Cannes für die Darstellung der Kaiserin Elisabeth im Spielfilm ''Corsage'' für die beste darstellerische Leistung ausgezeichnet.

Die luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps wurde heute, am 27. Mai 2022, bei den 75. Internationalen Filmfestspielen von Cannes für die Darstellung der Kaiserin Elisabeth in dem vom ORF im Rahmen des Film/Fernsehabkommens kofinanzierten Spielfilm „Corsage“ für die beste darstellerische Leistung ausgezeichnet, wie der ORF in einer Aussendung schreibt.

In dem 2021 in Wien, Niederösterreich und Luxemburg gedrehten Drama wirft Drehbuchautorin und Regisseurin Marie Kreutzer einen neuen Blick auf die mehrfach verfilmte Geschichte der Kaiserin Elisabeth und führt das Publikum in das Jahr 1877. Vicky Krieps spielt die 40-jährige, wissbegierige und lebenshungrige Frau, die nicht länger in einem höfischen Korsett leben und sich trotz des strengen Hofzeremoniells ihre Freiheit erkämpfen will. In weiteren Rollen standen für diesen internationalen, historischen Spielfilm u. a. auch Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Jeanne Werner, Alma Hasun und Manuel Rubey vor der Kamera.